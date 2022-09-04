Казахстанский арбитр назначен на матчи Евро-2022 по футзалу

Фото: ФК "Актобе"

Казахстанский судья по футзалу Аслан Галаев получил приглашение на обслуживание матчей финального турнира чемпионата Европы-2022 по футзалу среди юношей до 19 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

Всего судейский комитет УЕФА назначил 16 арбитров для работы на этом соревновании. Среди них представители Италии, Испании, Португалии, Англии, Нидерландов, Норвегии и других европейских государств.

В финальной стадии второго в истории чемпионата Европы по футзалу среди юношей сыграют восемь сборных: Испания, Украина, Хорватия, Румыния, Польша, Франция, Италия и Португалия.

Турнир состоится в городе Хаэне (Испания) с 4 по 10 сентября.