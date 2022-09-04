Лента новостей
- Казахстанский арбитр назначен на матчи Евро-2022 по футзалу 06:24 18
- Кадыров заявил, что засиделся на посту и заслужил "бессрочный отпуск" 05:23 177
- Стихийные бедствия: аномальные лесные пожары в мире за последние годы 04:11 132
- Сельхозпроизводители Жамбылской области привезли в столицу почти 500 тонн продукции 03:20 187
- Трасса Костанай-Аулиеколь открыта в связи с улучшением видимости 03:02 172
- В пожаре в Костанайской области никто не пострадал ‒ глава МЧС 02:29 189
- Лесной пожар в Костанайской области: задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов 02:05 329
- AMANAT откроет пункты приема гумпомощи для пострадавших костанайцев ‒ Кошанов 01:21 373
- Площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась до 10 тысяч га 01:05 426
- Аким Костанайской области пообещал помочь жителям пострадавших сёл 00:26 461
- ХК "Барыс" проиграл первый матч сезона КХЛ 00:14 364
- В Костанайской области ограничено движение на дорогах из-за лесного пожара 03.09.2022 322
- В Казахстане начался осенний призыв на срочную воинскую службу 03.09.2022 358
- Президенту доложили об оперативной обстановке в Костанайской области, где бушуют лесные пожары 03.09.2022 348
- Воздушные судна и пожарные поезда: как тушат лесной пожар в Костанайской области 03.09.2022 420
- Эвакуированных из-за пожаров жителей размещают в сельских школах Костанайской области 03.09.2022 322
- Незаконные земли родственников высокопоставленных чиновников вернули в Алматинской области 03.09.2022 356
- Празднование юбилея Байтурсынова перенесли из-за пожаров в Костанайской области 03.09.2022 595
- Теннисистка Жибек Куламбаева завоевала свой 20-й трофей ITF 03.09.2022 258
- Токаев посетит оперативный штаб по ликвидации природного пожара в Костанайской области 03.09.2022 351
- Поддержка бизнеса и комфортная школа: эксперты проанализировали новые инициативы 03.09.2022 324
- Ещё одну медаль завоевала казахстанка на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 03.09.2022 417
- Пожары в Костанайской области: начата эвакуация сельчан, есть угроза возгорания нефтебазы 03.09.2022 1592
- Поездка Токаева в Костанайскую область может дать новый импульс региону — эксперты 03.09.2022 464
- Тело мужчины извлекли из подвала горящего оружейного магазина в Костанае 03.09.2022 522
- Анна Данилина вышла в 1/8 финала US OPEN-2022 03.09.2022 304
- Новый для страны штамм обезьяньей оспы обнаружили у жителя Великобритании 03.09.2022 387
- Сильные ожоги получил директор загоревшегося оружейного магазина в Костанае 03.09.2022 492
- Санитарку осудили за истязание детей в специнтернате Актобе 03.09.2022 461
- Оружейный магазин горит в Костанае: два человека заблокированы в подвале 03.09.2022 668
- Серик Жумангарин обсудил с бизнесом концепцию торговой политики Казахстана 03.09.2022 366
- Глава МЧС вылетел на место природного пожара в Костанайской области 03.09.2022 1187
- 15 миллионов по сельхозпрограмме обещали мошенницы в Туркестанской области 03.09.2022 342
- Полная перезагрузка: премьер-министр раздал поручения правительству 03.09.2022 408
- Возвращённых коррупционерами денег уже хватает на 60 новых школ по стандартам НИШ 03.09.2022 529
- Какие заявления президента эксперты считают резонансными 03.09.2022 388
- Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на пожары 03.09.2022 387
- Особенности проекта "Комфортная школа" назвал глава Минпросвещения 03.09.2022 354
- Цифровую карту семьи планируют ввести до 2025 года 03.09.2022 439
- Выехал на встречку: три человека погибли в ДТП в Мангистау 03.09.2022 567
- Роман Скляр высказался о переименовании столицы 03.09.2022 2443
- "Резервы есть" – глава Минацэкономики о бюджете на выборы 03.09.2022 319
- О переформатировании деятельности ОСИ рассказал Ускенбаев 03.09.2022 461
- Готовьте казахстанские флаги – Imanbek анонсировал продолжение тура Rahmet 03.09.2022 633
- Об ужесточении мер по борьбе с семейно-бытовым насилием рассказали в МВД 03.09.2022 432
- Трансформация КТЖ и улучшение дорог: в МИИР рассказали, как будут исполнять поручения Президента 03.09.2022 373
- О создании рабочей группы по разработке Градостроительного кодекса сообщили в МИИР РК 03.09.2022 343
- Как изменятся налоговые ставки и как будут вводить налог на роскошь 03.09.2022 644
- В Минфине рассказали, как будут пресекать фиктивные сделки 03.09.2022 376
- Интернет-мошенники орудовали в двух городах Казахстана 03.09.2022 583
- Дархан Кыдырали принёс присягу на заседании правительства РК 03.09.2022 403
- Послание-2022. Как теперь изменится жизнь граждан? 03.09.2022 857
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 2004
- Школьники вынуждены учиться в здании дома культуры в Павлодарской области 03.09.2022 401
- 427 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане 03.09.2022 510
- Временно изменят движение 10 маршрутов автобусов в Нур-Султане 03.09.2022 611
- Самый длинный в истории марш-бросок на боевых конях совершили военнослужащие РК 03.09.2022 708
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 1326
- Мобильное приложение для водителей появится в Казахстане 03.09.2022 551
- Сахар по 480 тенге привезут на ярмарку в Нур-Султан 03.09.2022 906
- В День знаний 42 несовершеннолетних доставили в отделы полиции Жамбылской области 03.09.2022 1024
- Две казахстанки пробились в финал квалификации юниорского US Open 03.09.2022 590
- Приговор экс-замакима Атырауской области оставлен без изменения 03.09.2022 834
- Обвиняемый в убийстве пятилетней девочки осужден в Нур-Султане 03.09.2022 742
- Казахстанка выиграла чемпионат мира по гребле 02.09.2022 647
- "Семья очень хорошая": избивавшим сирот опекунам вернули детей 02.09.2022 3402
- Упавшего в Урал ребёнка спас подросток в Атырау 02.09.2022 651
- Мошенник обманул десятки туристов в ВКО 02.09.2022 551
- Свалка перекрыла русло реки в Алматинской области 02.09.2022 653
- Выборы президента надо провести по новым правилам - депутат Жанбыршин 02.09.2022 1075
- Минэнерго прокомментировало видео с дракой дальнобойщиков в Алматы 02.09.2022 669
- Филиал российского университета нефти и газа открылся в Атырау 02.09.2022 601
- Героя, спасшего сразу троих тонущих девушек, наградили в Алматинской области 02.09.2022 717
- Назначен новый министр информации и общественного развития РК 02.09.2022 544
- Новый баскетбольный зал открыли в Нур-Султане 02.09.2022 631
- Политика "Тариф в обмен на инвестиции" позволит модернизировать изношенные сети – эксперт ERI 02.09.2022 473
- Участковый спас женщину от смерти в Нур-Султане 02.09.2022 1215
- Более 80% казахстанцев положительно отзываются об озвученных в Послании предложениях - опрос 02.09.2022 566
- Холдинг "Байтерек" и CБЕР закрыли сделку купли-продажи банка 02.09.2022 580
- Подпольные игры: семь лет за ставки в покер грозит казахстанцу 02.09.2022 540
Сегодня, 06:24
79
Казахстанский арбитр назначен на матчи Евро-2022 по футзалу
Казахстанский судья по футзалу Аслан Галаев получил приглашение на обслуживание матчей финального турнира чемпионата Европы-2022 по футзалу среди юношей до 19 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).
Всего судейский комитет УЕФА назначил 16 арбитров для работы на этом соревновании. Среди них представители Италии, Испании, Португалии, Англии, Нидерландов, Норвегии и других европейских государств.
В финальной стадии второго в истории чемпионата Европы по футзалу среди юношей сыграют восемь сборных: Испания, Украина, Хорватия, Румыния, Польша, Франция, Италия и Португалия.
Турнир состоится в городе Хаэне (Испания) с 4 по 10 сентября.
-
Hype news
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 2004
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 1326
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 1629
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10718
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1245
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7292
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1355
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4010
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26085
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8381
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1973
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5515
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2236
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19073
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3996
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4811
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3216
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8740
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4097
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2922
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2983
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6709
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3104
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2781
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5227
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3038
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10725
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2799
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2911
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2778
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5271
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3010
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3471
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4108
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4699
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4441
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4142
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5601
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5149
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5276
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5551
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7859
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11409
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7141
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7996
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6987
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10406
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6359
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7277
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9478
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7980
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7886
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6857
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8694
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7083
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16810
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9539
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8891
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9225
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9627
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8855
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8966
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9340
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10448
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9112
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10209
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13800
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9141
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10707
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8355
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8107
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9209
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9427
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8047
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9747
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7833
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9816
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16455
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 8122
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9510
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7089
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6340
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6413
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6668
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6123
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10168
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6881
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8826
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9712
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9695
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7336
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7501
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22431
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8484
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10448
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7627
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9014
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9647
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10639
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9043
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11044
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10494
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11580
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11785
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28055
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12149
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12928
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12865
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12819
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13642
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21360
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13104
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20324
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30769
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14808
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18414
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19102
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21305
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17297
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18528
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16627
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16746
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16584
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32148
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18446
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17126
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21222
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21103
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21359
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20474
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20705
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22844
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23484
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22049
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21609
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22400
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22298
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21297
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23090
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22000
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22438
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23851
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25047
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24448
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23784
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26208
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23437
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26212
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23941
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54754
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25481
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24600
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25519
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24152
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24322
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24525
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24221
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25449
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24688
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26135