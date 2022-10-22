Казахстанский актер и блогер в первом раунде нокаутировал бойца ММА

Фото: sports.kz

Казахстанский актер и блогер Арнур Кабдолдаев начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Свой первый бой в профи он провёл на турнире Octagon 36 в Измите (Турция). Кабдолдаев встретился с дебютантом из Кыргызстана Элаем Темировым. Бой в лёгком весе был запланирован на три раунда, но закончился в первом — Кабдолдаев победил техническим нокаутом.

Таким образом, Арнур Кабдолдаев с яркой досрочной победы начал свой путь в профи-ММА, а Элай Темиров проиграл свой дебютный бой. Добавим, что в главном бою турнира Octagon 36 сразятся российский файтер Керим Даудов (5-0) и узбекистанец Абдуходир Абдуворисов (4-0).