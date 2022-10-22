open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанский актер и блогер в первом раунде нокаутировал бойца ММА
sports.kz Сегодня, 08:41
271
Фото: sports.kz

Казахстанский актер и блогер в первом раунде нокаутировал бойца ММА

Казахстанский актер и блогер Арнур Кабдолдаев начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Свой первый бой в профи он провёл на турнире Octagon 36 в Измите (Турция). Кабдолдаев встретился с дебютантом из Кыргызстана Элаем Темировым. Бой в лёгком весе был запланирован на три раунда, но закончился в первом — Кабдолдаев победил техническим нокаутом.

Таким образом, Арнур Кабдолдаев с яркой досрочной победы начал свой путь в профи-ММА, а Элай Темиров проиграл свой дебютный бой. Добавим, что в главном бою турнира Octagon 36 сразятся российский файтер Керим Даудов (5-0) и узбекистанец Абдуходир Абдуворисов (4-0).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #MMA #блогеры
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:41
271
Поделитесь:
Наверх