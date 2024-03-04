Казахстанским женщинам платят на 21% меньше, чем мужчинам

Среднемесячные номинальные заработные платы у женщин в РК на 21% меньше, медианные — на 14,4% меньше, чем у мужчин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. Заметная разница наблюдается в сфере HoReCa (женщины получают на 44,2% меньше), секторе финансовой и страховой деятельности (на 30%), в промышленности (на 22,1%), сфере научной и технической деятельности (на 20,5%), секторе строительства (на 20,3%).

Проблемы гендерного равенства остаются для Казахстана весьма актуальными. Так, из 146 стран, попавших в глобальный рейтинг гендерного равенства, Казахстан занял лишь 62-е место.

Годом ранее у нашей страны было 65-е место, а в 2021-м - и вовсе лишь 80-е, на тот момент среди 156 стран. Если смотреть в многолетней динамике, ситуация немного улучшилась после резкого ухудшения во время пандемии, но до показателей даже десятилетней давности Казахстану ещё далеко, не говоря уже об улучшении позиций.

Для сравнения: среди стран СНГ Молдова заняла 19-е место, Беларусь — 41-е, Армения — 61-е. Лидируют в рейтинге Исландия, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Швеция и Германия.

Одна из серьёзных проблем, формирующих неравенство — gender gap, разница в заработных платах. В Казахстане эта разница ощутима. Сразу уточним: сравниваются сопоставимые заработные платы за одну и ту же работу, на аналогичных должностях и с тем же объёмом обязанностей и выработки. Особенно это очевидно, если говорить об оплате в переводе на час труда: это 2,2 тыс. тг в среднем по РК для мужчин и всего 1,8 тыс. тг — для женщин, то есть на 19,5% меньше.

Сегмент сферы IT, информации и связи интересен он сразу по нескольким причинам. Во-первых, здесь наблюдаются одни из самых высоких заработных плат, включая женские зарплаты, наряду с финансовым сектором и добывающей промышленностью. Во-вторых, показательна текущая ситуация на глобальном уровне. А в-третьих, у этого сектора очень интересная историческая подоплёка.

Начнем с заработных плат. Женщины Казахстана получают в этом сегменте в среднем 442,9 тыс. тг — такова номинальная среднемесячная заработная плата, и это на 17,2% меньше, чем показатель у мужчин. Медианная зарплата женщин составляет 341,9 тыс. тг — на 4,9% меньше, чем у мужчин. Заметим: на фоне общей ситуации по РК этот сектор отличается неплохими показателями. То есть казахстанские компании сферы телекома, IT и прочих отраслей информации и связи ближе к гендерному балансу, чем в среднем компании по РК.

Что касается глобальной ситуации, она достаточно двояка. С одной стороны, гиганты отрасли всеми силами стараются увеличить долю женщин в отрасли и в STEM (science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика) в целом, потому что статистика показывает, что это повышает производительность и успешность предприятий. С другой, пока результаты оставляют желать лучшего.

Например:

• компании из списка Fortune 500, в которых как минимум три женщины занимают руководящие должности, продемонстрировали рост рентабельности инвестиций сразу на 66%, и эти предприятия более конкурентоспособны и устойчивы на рынке;

• каждый четвёртый работник GAFAM (Google, Amazon, Meta/Facebook, Apple и Microsoft) — женщина;

• 31,4% руководства Apple — женщины;

• 25,5% руководителей Google в мировом масштабе — женщины;

• женщины составляют 29% руководителей Amazon и сразу 45% всех сотрудников гиганта;

• в совет директоров 37% технологических стартапов входят одна или несколько женщин;

• женщины занимают 19,2% всех должностей IT-директоров из списка Fortune 500.

Дополнительно отметим, что, согласно исследованию Международной организации труда (МОТ):

• компании, которыми руководит женщина, на 3,5% более эффективны;

• компании, практикующие гендерное равенство при приёме на работу и продвижении на позициях, на 26% чаще имеют более высокие финансовые результаты.

В то же время ситуация всё ещё далека от оптимального паритета, то есть равной численности женщин и мужчин в компаниях. Более того, в целом в сфере технологий доля женщин в 2022 году составляла лишь 25%. Это прогресс — на 2,6% больше, чем в 2019-м, — однако этого недостаточно.

В 2022 году женщины составляли всего 15% руководителей компаний из списка Fortune 500 (и эти компании, как уже было упомянуто, успешнее конкурентов). При этом численность женщин в руководстве растёт: в 2002 году — всего 7 женщин, в 2021-м — 41, в 2022-м — уже 74 женщины.

Все эти данные говорят о том, что привлечение женщин на всех уровнях, от производственно-технологического до управленческого на высшем уровне, к сфере IT, информации и связи, а также к прочим технологическим отраслям, связанным со STEM, повышают рентабельность и успешность этих предприятий, но изменения идут достаточно медленно.