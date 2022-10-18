Казахстанским женщинам нужна прозрачная система для реализации во власти

Фото: BaigeNews.kz

Под эгидой WAGE в Казахстане создали Коалицию по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства. Она объединяет более 30 бизнес-ассоциаций, организаций гражданского общества и предпринимателей. О ситуации с женскими правами в стране ведущие проекта "2022" поговорили с руководителем коалиции Меруерт Казбековой, передаёт BaigeNews.kz.

Гость студии считает, что улучшить положение поможет увеличение числа женщин на должностях, ответственных за принятие решений - в правительстве, парламенте, акиматах. В том числе и выдвижение в президенты.

"Женщины менее коррумпированны и менее склонны к рискам. Они более стабильны, потому что им каждый день нужно возвращаться домой к детям. Это наша природа, и мы должны это использовать на благо семьи и государства. Есть дизбаланс в исполнительной власти. Женщины у власти представлены только на уровне департаментов. Дальше департаментов эти умные головы никуда не используются. Наша женщина не достойна быть акимом города? Она может быть министром, но не акимом района?”- отмечает Меруерт Казбекова.

По словам гостьи, в Казахстане живут восемь миллионов женщин, и "не использовать этот потенциал нерационально".

Она считает необходимым переломить мужское лобби.

“Есть женщины лидеры, и государство должно создавать условия, чтобы эти лидерские качества проявлялись и на уровне принятия решений”, - говорит Меруерт Казбекова.

Эксперт сравнивает государство с большой семьёй, в которой каждый выполняет свои функции.

"Женщины в политике - это про разнообразие мнений, поэтому государство должно создавать возможности через построение прозрачной и честной системы", - говорит гостья проекта.









