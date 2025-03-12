Вице-премьер Ермек Кошербаев, докладывая о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса в ходе их выездов в регионы, сообщил, что "все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме". Индексация пособий и пенсионных выплат проведена, а заработные платы в ряде сфер существенно увеличены, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, на 40% повышены оклады военных и медицинских работников, на 20% – сотрудников сферы культуры и архивного дела, на 80% – работников государственных рыбоводных предприятий. Кроме того, отдельные категории гражданских служащих, включая технический персонал, лесников и делопроизводителей, получили повышение до 70%.

Для лиц, работающих во вредных условиях, введены специальные социальные выплаты. В рамках поддержки социально уязвимых граждан предусмотрено приобретение более 5 тыс. арендных квартир с правом выкупа.

Особое внимание уделяется вопросам занятости в сельской местности. По данным Кошербаева, в 2024 году трудоустроено свыше 970 тыс. человек, из них более 400 тыс. – молодежь. В этом направлении продолжается реализация программ "Ауыл аманаты" и "Ауыл – ел бесігі".