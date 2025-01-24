В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 20 января т.г. в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

В их числе жители блокадного Ленинграда – 67 чел.; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 139 чел.; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 743 чел.; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 2 чел.; труженики тыла – 41 594 чел.

Как отмечает Минтруда, забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни – являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях.

Отметим, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 19 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия.

"По состоянию на 1 января 2025 года совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников ВОВ составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 279 330 тенге", - говорится в сообщении.

Оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астана и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение.

К слову, ежегодные выплаты единовременной материальной помощи стали традиционными.

В этом году, по информации местных исполнительных органов областей, столицы и городов республиканского значения, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам ВОВ будет оказана единовременная материальная помощь в размере 5 млн тенге.