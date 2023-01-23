Казахстанским товарам помогут найти зарубежных покупателей

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В Казахстане стартует отбор предпринимателей для участия в программах "Экспортная акселерация 2023" по выводу отечественных товаропроизводителей на международную электронную платформу Alibaba, а также участие в международных торговых мероприятиях. Проекты реализуются Министерством торговли и интеграции РК совместно с QazTrade, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В этом году в рамках программы "Экспортная акселерация" будут отобраны 110 казахстанских компаний с наибольшим экспортным потенциалом. Заявки от представителей бизнеса начнут принимать с 23 января 2023 года.

Как сообщила заместитель генерального директора Центра развития торговой политики "QazTrade" Асель Егембердиева, участников предполагается разделить на две группы: "новички в экспорте" и "активные".

"Для "новичков" будут проведены обучающие мастер-классы для подготовки к выходу на экспорт, разработаны пошаговые инструкции и рекомендации. Также опытные специалисты проведут диагностику их бизнеса и предложат товаропроизводителям наиболее выгодные рынка сбыта. Традиционно для предпринимателей будут организованы встречи с международными консультантами, государственными ведомствами, поддерживающими казахстанских экспортёров", - пояснила Асель Егембердиева.

В свою очередь, действующие компании-экспортёры смогут принять участие в активных В2В переговорах, в том числе обучиться правилам их ведения. В течение года предприниматели будут встречаться с деловыми партнёрами в сопровождении экспертов QazTrade и международных аналитиков.

В 2023 году перечень приоритетных рынков для товаров, выпущенных в Казахстане, значительно расширился. Помимо традиционных стран для казахстанского экспорта, как Россия, Китай, Узбекистан, Азербайджан, производителям отечественных товаров будут предложены рынки Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама.

Кроме того, отечественные производители могут рассчитывать на бесплатную помощь в освоении новых рынков сбыта через международную торговую площадку Alibaba. В качестве мер поддержки экспортеров 70 отечественным компаниям будет предоставлен аккаунт на этой платформе со статусом "Gold Supplier" сроком на один год. Статус особого поставщика открывает предпринимателям доступ к глобальной аудитории и позволяет повысить узнаваемость товаров за рубежом.

В рамках сервисной поддержки экспортеров запланировано проведение торгово-экономических миссий в десяти странах, а также презентация экспортного потенциала на международных выставках в формате единого национального стенда в приоритетных странах. Основная цель мероприятий – налаживание прямых контактов и активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными импортерами, трейдерами и дистрибьюторами.

По итогам 2022 года участники программ QazTrade заключили долгосрочные контракты на поставку товаров и услуг на сумму более 700 миллионов долларов. Их продукция сегодня успешно экспортируется на рынки России, Китая и стран Центральной Азии, Ближнего Востока.