Казахстанским спортсменкам за участие в Олимпиаде подарили электромобили

В Атырау двум казахстанским спортсменкам за участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже подарили электромобили марки Zeekr, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATYRAU ONLINE.

27-летняя дзюдоистка Абиба Абужакынова выступает в весовой категории до 48 кг и обладает третьим даном (IJF). Является бронзовым призёром чемпионатов мира 2022 и 2024 годов, а также завоевала серебряные медали на чемпионатах Азии в 2021 и 2022 годах.

Дебютантка Олимпийских игр в Париже 22-летняя спортсменка Эсмигуль Куюлова выступает в дзюдо в весовой категории до 63 кг. Она является чемпионкой Азии среди молодёжи 2022 года, победительницей молодёжных Кубков Азии и Европы в 2022 году, а также обладательницей серебряной и бронзовых медалей Кубков Европы и Летних Азиатских игр.

Фото: ATYRAU ONLINE

Сообщалось, что казахстанскому гимнасту Нариману Курбанову, завоевавшему историческое "серебро" на Олимпиаде в Париже, подарили автомобиль Skoda Kodiaq.

Щедрый жест сделала одна из автомобильных компаний.