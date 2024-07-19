Казахстанским преподавателям и научным работникам увеличили доплату за ученую степень

Правительство постановлением от 17 июля 2024 года внесло соответствующие изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, передаёт BaigeNews.

Доплата за звание и ученую степень составляет:

Кандидатам наук, докторам философии (PhD), докторам по профилю - 17 МРП (62 764 тенге в 2024 году)

Докторам наук - 34 МРП (125 528 тенге в 2024 году)

Ассоциированным профессорам (доцентам) с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD) и доктора по профилю - 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году)

Ассоциированным профессорам (доцентам) с ученой степенью доктора наук - 42 МРП (155 064 тенге в 2024 году)

Профессорам с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю и доктора наук - 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году)

Указанная доплата устанавливается научным работникам, осуществляющим научно-исследовательские работы, в рамках базового финансирования и финансирования научных организаций, или в пределах утвержденных сумм по проектам грантового и программно-целевого финансирования, а также педагогам, являющимся гражданами РК, осуществляющим научно-педагогическую деятельность в государственных вузах или в вузах, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или вузах, в которых размещен государственный образовательный заказ, при наличии соответствующего диплома, выданного уполномоченным органом в области аттестации научных кадров высшей квалификации, или удостоверения о признании документа об образовании и производится по основному месту работы.