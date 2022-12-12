Казахстанским потребителям вернули почти 10 миллионов тенге за неделю

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В Комите по защите прав потребителей за минувшую неделю поступило 526 обращений, 263 из них удовлетворены, ещё 284 заявителя получили правовую помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Проведены три проверки субъектов бизнеса. Два предпринимателя понесли административную ответственность в виде штрафа на 153,2 тысячи тенге. Потребителям возращено 9,9 миллиона тенге.

Наибольшую сумму удалось вернуть в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, где пятеро граждан не устояли перед заманчивой харизмой массажных накидок. Спрос на них растёт, а вместе с ним и число возвратов недешевого товара. Купив накидку, люди не нашли подтверждения её заявленным свойствам и попытались вернуть товар в магазин, но им отказали. Специалисты территориальных департаментов помогли потребителям отстоять свои права. В итоге покупателям вернули более 4,3 миллиона тенге.

Договоры на покупку массажных кресел после презентаций также заключили два жителя Абайской и Карагандинской областей. Но переосмыслив своё решение, они решили сдать свои приобретения продавцам. Предприниматели идти навстречу отказались, но с помощью местных ДЗПП потребителям вернули в общей сложности 720 тысяч тенге.

У жительницы Караганды в камере хранения супермаркета украли пакет с массажным оборудованием для глаз. В департаменте по защите прав потребителей помогли женщине составить заявление в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали похитительницу, и вернули товар на сумму 245 тысяч тенге.

В Жамбылской области мужчине отказались возвращать деньги за шубу, которую он вернул в магазин, пообещав отдать их после продажи вещи. Получив претензию, сотрудники магазина вернули потребителю всю сумму – 800 тысяч тенге.

В Астане мужчине отказались возвращать деньги за некачественное меховое изделие. Когда мужчина распаковал изделие дома, на нём отвалились застёжки и размер оказался мал. В обмене потребителю отказали, так как аналогичного товара другого размера в наличии не было, как и денег для возврата. Столичный департамент направил запрос владельцу салона, только после этого покупателю был сделан финансовый реверс. Сумма возврата составила 710 тысяч тенге.

В Западно-Казахстанской области женщина оплатила магазину покупку золотого набора стоимостью 450 тысяч тенге, а украшения так и не получила. Бизнесмену направили претензию, после которой потребитель получил свой заказ.

В Балхаше после обращения в госорган мебельщики заменили женщине некачественный диван на новый на сумму 300 тысяч тенге.

Потребителю из Акмолинской области вернули 262 тысячи тенге за некачественный морозильник после проведения ведомством внеплановой проверки магазина.

Жительница Абайской области заказывала у ИП "Жижигин М" изготовление дверей, но мастер своевременно заказ не выполнил и деньги вернуть отказался. Стороны встретились в суде, где ДЗПП участвовал в качестве третьего лица. На судебном процессе истец и ответчик заключили между собой мировое соглашение. При этом ответчик обязался вернуть 120 тысяч тенге в течение трёх месяцев равными долями.

Турпоездка для путешественника из Алматы не оправдала ожиданий. Как пояснил в департаменте заявитель, оказанные услуги не соответствовали договору. Туристическая компания вернула клиенту 85 тысяч тенге, но лишь после вмешательства сотрудников ДЗПП.

Потребители из Жетысуской и Туркестанской областей приобрели бракованные принтеры. Продавцы отказались обменивать продукцию и отдавать деньги. Но представители КЗПП помогли отстоять правоту потребителей, которые вернули в общей сумме в 141 тысячу тенге.

Потребители периодически жалуются на правонарушения со стороны торговых онлайн-площадок. Покупательница из Шымкента купила через интернет-магазин ИП одежду неподходящего размера. А в Мангыстауской области жительнице доставили с Wildberries товары низкого качества. В обоих случаях женщинам вернули деньги на сумму около 100 тысяч тенге с помощью ведомства по защите прав потребителей.