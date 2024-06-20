Казахстан и Китай улучшат грузоперевозчики между странами

Депутаты сената ратифицировали Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках. Документ направлен на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Андрей Лукин отметил, что Китай является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана. По его данным, за последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объемов автотранспортных перевозок между двумя странами. Так, в 2023 году объём перевезенных грузов автотранспортом составил 1,8 млн тонн, что вдвое больше по сравнению с показателем 2022 года.

"Учитывая значительную динамику развития двусторонних отношений, 17 мая 2023 года в городе Сиань, в рамках государственного визита Главы государства в Китай, было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках. Главная цель данного Соглашения – создание благоприятных условий для осуществления автомобильных перевозок между нашими странами", - указал сенатор.

По его словам, Соглашение регулирует вопросы пассажирских и грузовых перевозок, условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от таковых, требования к водителям и транспортным средствам, а также вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска.

Кроме того, Соглашением регламентируются нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию условий перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков Сторон вглубь территорий Казахстана и Китая. Тем самым казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая.

"В соответствии с Соглашением, двусторонние и транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны будут осуществляться на разрешительной основе. Это позволит регулировать паритетное участие перевозчиков обеих стран в автомобильных перевозках. Таким образом, китайские автоперевозчики смогут осуществлять транзитные перевозки через территорию Казахстана в страны Европы и Азии, что, в свою очередь будет способствовать увеличению транзитного потенциала нашей страны. Ратификация данного Соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических отношений и позволит увеличить объемы перевозок пассажиров и грузов между нашими странами", - резюмировал парламентарий.

В заключении профильного комитета сената сказано, что Соглашением регламентированы вопросы пассажирских и грузовых перевозок, условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от него, требования к водителям и транспортному средству, а также вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска.

Отмечается, что Закон позволит создать благоприятные условия для внедрения информационных технологий, усовершенствования условий перевозок и увеличения объемов перевозок грузов автомобильным транспортом по территориям Сторон Соглашения.