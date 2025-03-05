Некоторые пенсионеры не могут получить свою пенсию. У многих есть обязательства по платежам перед банками. В этой связи мажилисмен Кайрат Балабиев обратился к заместителю Премьера-министра Ермеку Кошербаеву с депутатским запросом, передаёт BaigeNews.kz.

Народный избранник напомнил, что Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон, нацеленный на оказание помощи закредитованным гражданам путем списания задолженности банкам по кредитам, признания "банкротом" во внесудебном и судебном порядке, повышение их платежеспособности.

"Согласно Закону, должны быть созданы оптимальные условия для обращения должников, не прибегая к чьей-либо помощи. Также в его положениях прописано, что по займам, не превышающим суммы 6 млн 291 тысячи тенге, можно подать заявления о применении процедуры банкротства. Однако, на деле ни этот Закон, ни механизм подачи вышеуказанного заявления не работают должным образом", - сказал Кайрат Балабиев.

Он отметил, что обращения граждан не удовлетворяются. И как следствие, страдают пенсионеры, которые не могут получить пенсию.

"У многих есть обязательства по платежам перед банками, которые предстоит выплачивать по графику. Судебные исполнители блокируют все счета и ограничивают возможность выезда за границу. В банках сплошь и рядом пенсионеры, чьи пенсии размером в 32 тысячи тенге моментально списываются, едва успев поступить на их банковскую карту. В данной ситуации, надо отметить, что пенсия является источником дохода, а пенсионные счета не отнесены к категории социально защищенных счетов", - подчеркнул депутат.

Кайрат Балабиев заявляет, что микрофинансовые организации начисляют пени за просрочки платежей гражданам, которые не могут выплатить в месяц сумму в 30 тысяч тенге, вследствие чего их долг растет еще больше.

"Большинство не понимает, что для людей, не имеющих ни одного источника дохода, эта временная денежная помощь может легко превратиться в непосильный долг. Но это не показатель неразумной траты средств людей. Досадно, что народ крайне вынужден прибегать к займам", - сказал он.

Мажилисмен полагает, что государственные органы должны работать в интересах должников.

"Я считаю постыдным рассматривать пенсию как источник дохода, когда граждане получают значительные средства, накопленные в Пенсионном фонде в целях использования их на свое благо. Казахи всегда воспитывали поколение в духе уважения старших, потому считали, что без их благодарных слов и благословения, дела не пойдут в гору. Мало того, что мы вмешиваемся в систему пенсионных накоплений тружеников, мы даже не хотим дать им возможности воспользоваться пенсионными накоплениями. Это выглядит позорно", - восклизает Балабиев.

Депутаты его партии прелагают: