Казахстанским медработникам упростили процедуру подтверждения квалификации
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Министерством здравоохранения Казахстан разработаны и приняты изменения в приказы о пересмотре процедуры присвоения квалификационных категорий, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно данным изменениям от прохождения этапов оценки знаний и кейс-тестинга освобождаются следующие категории медицинских работников:
- с истекшими после 1 января 2021 года сроками категорий;
- переоформляющие бессрочную категорию;
- подтверждающие действующий уровень квалификации.
Кроме того, для медицинских работников с техническим и профессиональным образованием, получивших послесреднее или высшее медицинское образование по специальности "Сестринское дело", сохраняется уровень квалификации эквивалентной квалификационной категории с учетом предыдущего стажа работы.
Ранее с учетом многочисленных обращений медицинских работников, для снижения финансовой нагрузки на медиков, было решено освободить от оплаты при первой пересдаче экзамена, при неудовлетворительном результате. Стоимость оценки для медицинских сестёр снижена с 21 000 до 17 000 тенге.
Медицинские работники могут пройти процедуру подтверждения квалификационного уровня по истечении 10 дней, со дня вступления в силу данного приказа.
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