Казахстанским имамам не будут запрещать вести соцсети

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил журналистам, что в Казахстане не планируют по примеру Узбекистана запрещать имамам вести свои социальные сети, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Безусловно, этот опыт соседей мы знаем. Однако, я полагаю, что соцсети - это тоже инструмент общения со своей умрой, со своими гражданами. Поэтому мы пока рассматриваем иные варианты, но что касается запрета вести социальные сети - такой вопрос не стоит", - сказал Канат Искаков в кулуарах Сената.

Журналисты попросили уточнить, о каких иных вариантах идёт речь.

"Иные варианты общения. Есть офлайн, онлайн, стрим-общения. Это как один из вариантов общения со своими прихожанами, религиозными паствами. На повестке дня вопрос прямого ограничения пока не стоит", - заверил вице-министр.

Напомним, 27 мая текущего года все имамы мечетей Узбекистана получили предупреждение не заходить в социальные сети и не оставлять "лайки" постам в социальных сетях. Это произошло на фоне неоднозначных выступлений некоторых имамов в Интернете.