Казахстанским дипломатам будут доплачивать за знание редких иностранных языков

Мажилис РК принял законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы", передает BaigeNews.kz. Стало известно, что доплачивать казахстанским дипломатам будут только за знание редких иностранных языков.

"Данное изменение станет стимулом для повышения квалификации и в целом самосовершенствования дипломатического корпуса", - сказал депутат Асхат Рахимжанов.

Он также сообщил, что в рамках законопроекта предусматривается, что персонал дипломатической службы по окончании работы в международной организации, находившийся на дипломатической службе непосредственно до назначения на работу в международную организацию, назначается на должность не ниже той, которую он занимал в МИДе, без проведения конкурсного отбора. Норма не будет распространяться на тех, кто занимал политическую государственную должность.

Напомним, ранее глава "Казпочты" назвала свою заработную плату.