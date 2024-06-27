Казахстанским чиновникам запретили играть в азартные игры

Депутаты сената на пленарном заседании одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации" с сопуттсвующими поправками. Документы направлены на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Закон направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости. В частности, законом предусматривается введение следующих новелл: определение списка лиц, которые ограничены в участии в азартных играх и пари (физические лица в возрасте до 21 года, лица, ограниченные в участии в азартных играх и пари, в том числе путем самоограничения со сроком от 1 года до 10 лет, лица, включенные в Единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях, лица, принявшие антикоррупционные ограничения по участию в азартных играх", - сказала сенатор Асем Рахметова.

Последнюю норму разъяснил в кулуарах вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев.

"Да, эта норма о запрете чиновникам играть в азартные игры вошла (в этот закон - Прим. ред.). Она как раз полностью согласуется с петицией, которая была инициирована общественным активистом, председателем общественной организации "Әділдік жолы" Дидаром Смагуловым. За короткий срок эта петиция была рассмотрена нашим Министерством туризма и спорта. Единогласно все члены рабочей группы приняли решение ее в полном объеме удовлетворить. Если госслужащий или военнослужащий примет участие в азартной игре или сделает ставку в букмекерской канторе, то в этом случае он по отрицательным мотивам будет освобожден от занимаемой должности. Штрафных санкций не предусмотрено, в отношении госслужащего такой санкции нет", – сказал он.

Законом также устанавливается порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр и введение консультативного медицинского наблюдение за ними. А также запрет по рассылке операторами сотовой связи текстовых сообщений, содержащих рекламу электронного казино, интернет-казино, а также рекламу азартных игр и (или) пари.

Документом устанавливается запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов.

"В данном законопроекте, прежде всего, предусмотрен практически полный запрет рекламы букмекерских контор, катализаторов. В целом реклама, которая содержит в себе противоправный контент, то есть тех субъектов и организаторов игорного бизнеса, который не имеет лицензию на территории Казахстана она в принципе и так запрещена. Поэтому проблема действительно имеет место быть На сегодняшний день борьба с этим явлением проводится в двух режимах: в ручном режиме и автоматизированном. В ручном режиме блокировка ведется любого интернет-ресурса содержащего противоправный контент по линии Министерства спорта, Министерства информации и цифровизации, АФМ. То есть в целом сотрудниками данных ведомств ведется постояный мониторинг сетей и телекомуникаций. В автоматизированном режиме это ведется по по линии информационный системы кибербнадзор. В настоящее время данная система проходит серьезную техническую и програмную модернизацию и после того, как она будет введена на повторную эксплуатацию, то в течении 1-2 дней будет блокироваться любой вид рекламы ресурсах", - сказал Мирас Тулебаев.

Сопутствующим законопроектом устанавливается административная ответственность организаторов игорного бизнеса за: