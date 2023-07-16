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Сегодня, 05:05
153
Сегодня, 05:05
153

Казахстанским блогерам нужно зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября

Казахстанские блогеры, которые ведут собственную страницу в социальных сетях и размещают там рекламу, должны официально зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В новом законе "Об онлайн-платформе и онлайн-рекламе" блогеров обязали не только проверять публикуемую информацию, но и платить налог с дохода за рекламу.

Сейчас население основную часть информации получает через онлайн-платформы. И, как говорят эксперты, созрела необходимость регулировать отношения в сфере блогерства. 

"До последнего времени они как бы оставались в тени законодательного регулирования. Почему, если у журналистов есть свой закон "О СМИ", там чётко всё прописано, права и обязанности журналиста. В отношении блогеров этого конечно не было, что хотел, то писал, что хотел, то и делал. Поэтому им надо очень внимательно приглядеться к этому закону", — отметил руководитель Центра судебной системы института парламентаризма Аскар Уртембаев. 

Мнения экспертов относительно нового закона можно прочитать здесь

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Сегодня, 05:05
153
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