Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли

Фото: pixabay.com

Банкам разрешат вывоз российских рублей из Казахстана до 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Вывоз банками второго уровня из нашей страны иналичных российских рублей будет осуществлен для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках, сказано в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 июня.