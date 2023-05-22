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pixabay.com Сегодня, 15:04
134
Сегодня, 15:04
134
Фото: pixabay.com

Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли

Банкам разрешат вывоз российских рублей из Казахстана до 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Вывоз банками второго уровня из нашей страны иналичных российских рублей будет осуществлен для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках, сказано в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 июня.

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Сегодня, 15:04
134
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