Казахстанским аграриям помогут в продвижении продукции на экспорт
Будут проработаны новые транспортно-логистические направления.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках исполнения поручений Президента по укреплению агросектора рассмотрены вопросы цифровизации и автоматизации процессов в АПК, развития инфраструктуры хранения сельхозпродукции, передаёт BaigeNews.kz.
Для обеспечения прозрачности учета и контроля в отрасли министерствам сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено ускорить внедрение необходимых электронных платформ.
"Вместе с тем для продвижения продукции отечественных аграриев на внешние рынки министерствам сельского хозяйства, транспорта, торговли и интеграции нужно разработать комплекс мер по укреплению экспортного потенциала сельского хозяйства, в том числе проработать новые транспортно-логистические направления", - сказал на заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что глава кабмина поручил выдавать займы аграриям с начала декабря.
Самое читаемое
- Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
- Миллионы тенге за брак: Карагандинцы возмущены расходами на благоустройство города
- Просроченную продукцию продавали в магазинах Уральска
- Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат
- Неженская профессия: история павлодарской крановщицы Кристины Колесовой