Казахстанским аграриям помогут в продвижении продукции на экспорт

В рамках исполнения поручений Президента по укреплению агросектора рассмотрены вопросы цифровизации и автоматизации процессов в АПК, развития инфраструктуры хранения сельхозпродукции, передаёт BaigeNews.kz.

Для обеспечения прозрачности учета и контроля в отрасли министерствам сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено ускорить внедрение необходимых электронных платформ.

"Вместе с тем для продвижения продукции отечественных аграриев на внешние рынки министерствам сельского хозяйства, транспорта, торговли и интеграции нужно разработать комплекс мер по укреплению экспортного потенциала сельского хозяйства, в том числе проработать новые транспортно-логистические направления", - сказал на заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что глава кабмина поручил выдавать займы аграриям с начала декабря.