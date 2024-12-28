Министерство здравоохранения Республики Азербайджан направило благодарственную телеграмму врачам Казахстана, оказавшим помощь гражданам, пострадавшим в авиакатастрофе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

"Позвольте выразить искренние соболезнования семьям погибших казахстанцев, всем пострадавшим в результате трагического крушения пассажирского авиалайнера. Выражаем огромную благодарность службе скорой помощи, квалифицированным врачам и специалистам, которые оказали качественную помощь пациентам, доставленным в тяжелом состоянии во время аварии", — говорится в письме.

Кроме того, Министерство здравоохранения РК выразило благодарность руководству управления здравоохранения Мангистауской области, всем врачам, которые мобилизовались для спасения пострадавших и организации им помощи.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.

По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

28 декабря в Актау прибыли уполномоченные Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).