Казахстанских врачей поблагодарил Минздрав Азербайджана
В ведомстве выразили искренние соболезнования семьям погибших казахстанцев.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство здравоохранения Республики Азербайджан направило благодарственную телеграмму врачам Казахстана, оказавшим помощь гражданам, пострадавшим в авиакатастрофе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.
"Позвольте выразить искренние соболезнования семьям погибших казахстанцев, всем пострадавшим в результате трагического крушения пассажирского авиалайнера. Выражаем огромную благодарность службе скорой помощи, квалифицированным врачам и специалистам, которые оказали качественную помощь пациентам, доставленным в тяжелом состоянии во время аварии", — говорится в письме.
Кроме того, Министерство здравоохранения РК выразило благодарность руководству управления здравоохранения Мангистауской области, всем врачам, которые мобилизовались для спасения пострадавших и организации им помощи.
Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.
По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.
28 декабря в Актау прибыли уполномоченные Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
Самое читаемое
- В Росавиации сделали громкое заявление об авиакатастрофе в Актау
- Директор детсада погорел на хищении 11 млн тенге в области Жетісу
- Казахстанцев предупредили о фейках про долги
- Пресс-секретарь Президента поделился главными итогами работы Главы государства за год
- Наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области