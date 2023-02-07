Казахстанских врачей могут отправить в Турцию для помощи пострадавшим в землетрясении

Казахстан готов оказать медицинскую и лекарственную помощь Турции в связи с землетрясения. Об этом на своей странице в Facebook написала министр здравоохранения Ажар Гиният.

"Масштабы разрушительного землетрясения в Турции и многочисленные человеческие жертвы потрясли весь мир и каждого из нас до глубины души. Медицинские работники искренне скорбят вместе с дружественным турецким народом по погибшим гражданам в результате природной катастрофы. Министерство здравоохранения Республики Казахстан находится на прямой связи с Минздравом Турецкой Республики и первым делом мы выразили готовность оказать медицинскую и лекарственную помощь пострадавшим от стихии", — написала министр.

Напомним, сегодня утром из Алматы в Турцию вылетел отряд спасателей, в составе которых находятся медицинские работники Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.