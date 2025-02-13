Казахстанских военнослужащих будут обучать тактической медицине
Такие меры направлены на выработку навыков по оказанию медпомощи в экстренных ситуациях.
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В Национальной гвардии выступили с инициативой разработки и утверждения протокола по тактической медицине, а также предложили развивать телемедицину. Об этом стало известно в ходе межведомственного совещания с участием представителей медицинских служб Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Тактическая медицина – это комплекс мероприятий, осуществляемых непосредственно в чрезвычайных ситуациях, и нацеленных на спасение жизни и предотвращение осложнений у военнослужащих, получивших ранения и травмы. Главный принцип тактической медицины — "золотой час", согласно которому помощь должна быть оказана в первые 60 минут после ранения, что значительно повышает шансы на выживание", - сказал медицинский специалист Национальной гвардии Ерек Акласов.
В штате столичной воинской части 5573 проводятся практические занятия с курсантами из числа военнослужащих войск правопорядка. Данные курсы по тактической медицине направлены на выработку навыков по оказанию медпомощи в экстренных ситуациях.
Благодаря этому военнослужащие не только смогут действовать эффективно в боевых условиях, но и применять полученные навыки в гражданской жизни. Это решение поможет повысить уровень подготовки и даст солдатам возможность спасать жизни даже после завершения службы.
Кроме того, в ходе проведения круглого стола был поднят вопрос о возможности внедрения телемедицины в войсках. Это позволит военнослужащим получать консультации врачей из единой базы данных специалистов военно-медицинских подразделений дистанционно.
Проект даст возможность оперативно связываться с врачами в случае экстренных ситуаций с использованием аудио- и видеосвязи.
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