16 января 2025 года в Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай и Улытау местами ожидается снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".



"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении.