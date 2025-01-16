Казахстанских водителей предупредили об ухудшении погоды на трассах
В "КазАвтоЖоле" предупредили водителей о непогоде в нескольких регионах страны.
Сегодня, 09:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:58Сегодня, 09:58
92Фото: iStock
16 января 2025 года в Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай и Улытау местами ожидается снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Смерть школьника в уличном туалете: осуждены трое несовершеннолетних
- Трагедия в Актобе: среди заложников преступника была его бывшая возлюбленная
- Движение ограничили в одной из областей на западе Казахстана
- Крушение самолёта под Актау: опубликована расшифровка переговоров пилотов
- Перевозивший опасное химвещество грузовик съехал в кювет в ЗКО