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  • BAIGENEWS

Казахстанских водителей предупредили об ухудшении погоды на трассах

В "КазАвтоЖоле" предупредили водителей о непогоде в нескольких регионах страны.

Сегодня, 09:58
АВТОР
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iStock Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:58
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Фото: iStock

16 января 2025 года в Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай и Улытау местами ожидается снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении.

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