Казахстанских туристов предупреждают об опасности заражения лихорадкой денге

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Казахстанцев предупреждают об опасности заражения лихорадкой денге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав страны.

"В целях своевременного выявления и оказания медицинской помощи больным на санитарно-карантинном пункте при въезде в страну в аэропорту, железнодорожных вокзалах и автомобильных пунктах проводится мониторинг прибывших путем дистанционным измерением температуры тела", - говорится в сообщении.

К слову, в Казахстане ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания. В текущем году зарегистрировано два случая лихорадки денге среди лиц, прибывших из неблагополучных по лихорадке денге стран (Таиланд).

Лихорадка Денге вирусная инфекция, которая передается человеку инфицированными комарами при укусах. Воздушно-капельным путем от человека к человеку заболевание не передается.

"Заболевание проявляется в виде повышения температуры тела, головной боли, ломоте в теле, тошноты, однако в большинстве случаев заболевание проходит без симптомов и состояние больного улучшается через 1-2 недели", - сообщили в ведомстве.

Заболевание распространяется в тропических и субтропических странах. По данным ВОЗ эндемичными являются более 100 стран Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

В целях недопущения заражения при нахождении в эндемичным странах необходимо:

- использовать средства защиты от укусов комаров;

- закрывать окна и двери;

- при проявлении симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.