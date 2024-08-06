Казахстанских студентов просят быть осторожными на фоне беспорядков в Великобритании

Центр международных программ обратился к студентам, уехавшим в Великобританию по программам "Болашак" и научных стажировок "500 учёных", передаёт BaigeNews.kz.

В связи с беспорядками в отдельных городах Великобритании, начавшимися 30 июля, учащихся призвали быть осторожными.

"В последние дни ситуация стала обостряться. Кураторы "Центра международных программ" постоянно находятся на связи со стипендиатами программы "Болашак" и научных стажировок "500 учёных". Стипендиаты соблюдают правила страны пребывания и находятся в безопасности. Центр призывает всех стипендиатов, находящихся Великобритании, не посещать места массового скопления людей и соблюдать меры безопасности. В случае необходимости и возникновения вопросов настоятельно рекомендуем обращаться в "Центр международных программ" за поддержкой и помощью", - говорится в сообщении.

3 августа сразу в нескольких городах центра и севера Англии продолжились демонстрации протеста против иммигрантов, начавшиеся после убийства детей 29 июля в городе Саутпорт. В некоторых из этих городов начались стычки демонстрантов с полицией, есть раненые среди полицейских,