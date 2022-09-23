Казахстанских студентов обеспечат образовательными кредитами

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Для повышения доступа казахстанцев к получению высшего образования, помимо ввода системы дифференцированных грантов, будет предоставлена и возможность получения льготных образовательных кредитов под два-три процента годовых, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Работа над вводом соответствующих поправок в действующее законодательство началась в связи с поручениями главы государства, озвученными в Послании, - с 1 января 2024 года отчислять средства из Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

По достижении совершеннолетия накопленные суммы могут использоваться на получение образования.