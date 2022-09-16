Казахстанских солдат срочной службы поощрили за ролики в TikTok

Фото: Минобороны РК

Минувшим летом солдаты срочной службы учебного центра Сил воздушной обороны обратились с предложением к командованию части снять ролики о службе в армии для своих друзей. Видео под названием "Ждем тебя, брат" стало популярным и набрало более полумиллиона просмотров в социальной сети TikTok, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Министерством обороны был объявлен конкурс среди военнослужащих срочной службы на лучший видеоролик об армии в социальной сети TikTok. Победитель определялся по наибольшему количеству просмотров и лайков.

В кратчайшие сроки солдаты срочной службы Вооруженным сил создали около 100 видеороликов, 25 из которых соответствовали условиям конкурса, формату сервиса и были опубликованы на странице "QazaqArmy" в социальной сети TikTok. По отзывам самих военнослужащих, они быстро смогли вспомнить и с большим удовольствием применить на деле свои увлечения до призыва в армию.

По итогам конкурса первое место занял курсант учебного центра по подготовке младших специалистов Сил воздушной обороны рядовой Нурболат Адилбай. Его ролик набравший более 502 тысяч просмотров и 43,5 тысяч лайков, так и остался лучшим.

К видеоролику военнослужащего войсковой части 31767 Сил воздушной обороны рядового Акылбека Максимова проявили интерес около 713 тысяч пользователей сети TikTok. Идея его видеоролика "Қазақтың жігіттері" нашла положительный отклик у почти 28 тысяч веб-серферов.

Третье место – у рядового войсковой части 41433 регионального командования "Запад" Ильяса Абенова. Его работа называется "Я не жалею, что пошел в армию" с более 31 тысячей просмотров и 12,5 тысяч лайков.

В номинации "Лучший креативный подход" отличился военнослужащий войсковой части 35748 РгК "Юг" рядовой Абылай Еркинбеков с роликом "Давай вместе с нами" (более 39 тысяч просмотров). Курсант учебного центра по подготовке младших специалистов Сил воздушной обороны рядовой Мерхат Жылкыбаев с роликом True story (почти 16 тысяч просмотров) был отмечен в номинации "За лучший творческий подход". Военнослужащий войсковой части 30238 регионального командования "Запад" рядовой Диас Саркыт с роликом "Купол & Физик" (более 35 тысяч просмотров) удостоился номинации "Лучший технический подход".

Лауреаты конкурса были приглашены в столицу, где в Национальном военно-патриотическом центре из рук министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова получили денежные премии (1 место – 200, 2-е – 150, 3-е – 100 тысяч тенге), дипломы и благодарственные письма. Главным призом для победителя конкурса Нурболата Адилбая стал отпуск на родину на 10 суток.