Казахстанских школьников обучат безопасности
В школах появились специальные уроки.
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
133Фото: Министерство просвещения
С 1 сентября 2024 года во всех детских садах, школах и колледжах Казахстана введены уроки личной безопасности. В рамках программы учащиеся изучают 130 тем, направленных на формирование навыков безопасного поведения,передаёт BaigeNews.kz.
Чему учат школьников?
- Как вести себя в общественных местах, дома и на улице;
- Как избежать интернет-угроз и безопасно использовать цифровые технологии;
- Как развивать критическое мышление и распознавать потенциальные опасности.
"Эти уроки не только дают детям знания и практические навыки, но и помогают развить социальную ответственность и уверенность в себе", — подчеркнула председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Как проходят занятия?
- 10 минут еженедельно в рамках классного часа;
- Темы повторяются три раза в год, чтобы лучше усвоить материал;
- Используются видеоролики, игровые элементы и интерактивные методики.
Такие занятия помогают детям подготовиться к потенциальным угрозам и научиться реагировать на них грамотно и безопасно.
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