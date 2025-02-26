С 1 сентября 2024 года во всех детских садах, школах и колледжах Казахстана введены уроки личной безопасности. В рамках программы учащиеся изучают 130 тем, направленных на формирование навыков безопасного поведения,передаёт BaigeNews.kz.

Чему учат школьников?

Как вести себя в общественных местах, дома и на улице;

Как избежать интернет-угроз и безопасно использовать цифровые технологии;

Как развивать критическое мышление и распознавать потенциальные опасности.

"Эти уроки не только дают детям знания и практические навыки, но и помогают развить социальную ответственность и уверенность в себе", — подчеркнула председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Как проходят занятия?

10 минут еженедельно в рамках классного часа;

Темы повторяются три раза в год, чтобы лучше усвоить материал;

Используются видеоролики, игровые элементы и интерактивные методики.

Такие занятия помогают детям подготовиться к потенциальным угрозам и научиться реагировать на них грамотно и безопасно.