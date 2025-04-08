Казахстанских школьников массово учат управлять дронами
В 1100 школах страны обучают управлению дронами.
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Обучение работе с квадрокоптерами (дронами) становится одним из приоритетных направлений в рамках робототехники — дисциплины, которая активно внедряется в учебный процесс современных школ, передаёт BaigeNews.kz.
На сегодняшний день кружки по управлению дронами открыты на базе STEM-лабораторий в 1100 школах страны. В рамках занятий школьники осваивают навыки сборки и программирования дронов, развивают техническое мышление, инженерные способности и практические умения.
Ученики, посещающие такие кружки, активно участвуют в различных соревнованиях по робототехнике.
В ближайшее время победители национального турнира по дронам — Aspan Drone Competition — представят Казахстан на международной арене.
Помимо этого, по всей стране работают 24 станции юных техников и центра технического творчества, где также ведется системная работа по развитию инженерных и изобретательских способностей детей.
А с этого года в организациях технического и профессионального образования начнут обучать специалистов по новой и востребованной профессии — оператор дронов.
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