Казахстанских школьников будут кормить по-новому

Стало известно, что в Казахстане разработают новый стандарт школьного питания. Об этом соощила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

По ее словам, последние два года учащиеся 1-4-х классов в Казахстане получают бесплатное питание. И на это каждый год выделяется более 175 млрд тенге.

"Сегодня важно сделать следующий шаг: разработать для всех школ страны новый стандарт, который станет гарантией качественного, сбалансированного и безопасного питания наших детей", - написала Альназарова в Instagram.

По ее словам, обсуждение нового стандарта ведется с Министерством просвещения и ЮНИСЕФ.