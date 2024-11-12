Казахстанских школьников будут кормить по-новому
Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36Сегодня, 15:36
153Фото: gymu1552.mskobr.ru
Стало известно, что в Казахстане разработают новый стандарт школьного питания. Об этом соощила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.
По ее словам, последние два года учащиеся 1-4-х классов в Казахстане получают бесплатное питание. И на это каждый год выделяется более 175 млрд тенге.
"Сегодня важно сделать следующий шаг: разработать для всех школ страны новый стандарт, который станет гарантией качественного, сбалансированного и безопасного питания наших детей", - написала Альназарова в Instagram.
По ее словам, обсуждение нового стандарта ведется с Министерством просвещения и ЮНИСЕФ.