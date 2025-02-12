Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов встретился с бизнес-сообществом Павлодарской области. В ходе встречи были представлены основные изменения в налоговом законодательстве, которые планируют внедрить в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, при реализации реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны – 4-5 триллиона тенге ежегодно. Одним из ключевых нововведений станет возможность для физических лиц с доходом до 15 миллионов тенге в год не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это позволит многочисленной категории самозанятых – курьерам, таксистам и ремесленникам – использовать платформенную занятость операторов агрегаторов без лишних бюрократических процедур.

"В этом режиме предполагается изъятие четырех процентов: два – пенсионные взносы, один – медицинское страхование, один процент – социальные отчисления", – пояснил Ержан Биржанов.

Ранее один процент уходил на индивидуальный подоходный налог, но теперь эти деньги останутся у самозанятых в качестве их будущих пенсионных и социальных накоплений. В случае превышения порога дохода предприниматель будет обязан перейти на статус плательщика НДС.

Вице-министр также затронул волнующую тему о возможном подорожании продуктов питания из-за увеличения налоговой нагрузки. Он заверил, что сельскохозяйственную продукцию не будут облагать налогами, а розничный останется в действующей форме.

Также Министерство финансов рассматривает сокращение неэффективных налоговых льгот, введение дифференцированных ставок по индивидуальному подоходному налогу для казахстанцев с высокой прибылью.

В Правительстве еще обсуждают повышение ставки НДС до 16% для увеличения дохода бюджета, что позволит сберечь стабильное состояние Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты: кредитование инвесторов, развитие институтов АПК, покрыть затраты на оборону страны, модернизацию ЖКХ, развитие теплоэнергетической и газотранспортной систем, машиностроение, обрабатывающую промышленность, водоснабжение и водоотведение.

"Последние несколько лет мы изымали средства из Нацфонда, хотя его ключевая задача – это инвестиции в будущее",– напомнил Ержан Биржанов.

Предлагая налоговые реформы, Правительство намерено соблюсти баланс между поддержкой бизнеса и увеличением бюджетных доходов для решения социальных вопросов страны.