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  • Казахстанских госслужащих смогут увольнять в связи с "утратой доверия"
kapital.kz Сегодня, 11:24
119
Сегодня, 11:24
119
Фото: kapital.kz

Казахстанских госслужащих смогут увольнять в связи с "утратой доверия"

Председатель агентства нашей страны по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев рассказал, в каком случае могут уволить государственных служащих, передает BaigeNews.kz

"Предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия. В соответствии с законом политический служащий является служащим, ответственным за реализацию политических задач, то есть ответственность, возложенная на политического служащего велика. В этой связи по поручению аппарата правительства вводится институт освобождения от должности политического служащего ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия", - рассказал он на презентации в сенате проекта законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы". 

Жазыкбаев добавил, что решение о таком освобождение принимается только главой государства.

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#госслужащие #увольнение #Дархан Жазыкбаев
Артём Волков Журналист
Сегодня, 11:24
119
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