Казахстанских госслужащих смогут увольнять в связи с "утратой доверия"

Председатель агентства нашей страны по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев рассказал, в каком случае могут уволить государственных служащих, передает BaigeNews.kz.

"Предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия. В соответствии с законом политический служащий является служащим, ответственным за реализацию политических задач, то есть ответственность, возложенная на политического служащего велика. В этой связи по поручению аппарата правительства вводится институт освобождения от должности политического служащего ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия", - рассказал он на презентации в сенате проекта законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".