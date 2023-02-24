Казахстанских блогеров будут штрафовать за опросы по выборам в мажилис и маслихаты

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В Казахстане во время агитационного периода блогерам запрещено проводить опросы общественного мнения о выборах в соцсетях. Об этом сообщил член Центрального совета РОО "Казахстанский союз юристов" Ануарбек Скаков на брифинге штаба "За честные выборы", передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас нарушаются принципы проведения опросов общественного мнения, заявил юрист.

"Общественные опросы тоже влияют на избирателей. Это можно расценивать как часть агитационной работы. Если какие-либо СМИ или блогеры хотят собирать опросы общественного мнения, то они должны это делать по правилам. Мы знаем, что многие блогеры просто делают опросы в Телеграм каналах, в соцсетях о том, за какую бы партию люди проголосовали. На самом деле, это не совсем правильно", — сказал Ануарбек Скаков.

По его словам, изучением общественного мнения должны заниматься определённые организации, которые своевременно уведомили ЦИК, чтобы не было злоупотребления или манипуляции общественным мнением.

"В соответствии с требованиями норм Конституционного Закона "О выборах" опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центризбирком с приложением копий соответствующих документов", — добавил юрист.

Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства РК согласно пункту 3 статьи 120 КоАП влечёт штраф для физических лиц — в размере 15 МРП, для юридических лиц — 30 МРП.