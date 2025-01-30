Казахстанских атлетов торжественно проводили на IX Зимние Азиатские игры
В состав сборной Казахстана вошли 137 спортсменов.
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В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в Астане прошла торжественная церемония проводов национальной сборной Казахстана на IX зимние Азиатские игры. Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля в городах Харбин и Ябули (КНР), передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии участвовали министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, представители Национального олимпийского комитета, призёр зимних Олимпийских игр 1998 года, двукратная чемпионка зимних Азиатских игр 1996 года Людмила Прокашева, заслуженный тренер Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков, ветераны спорта, тренеры и общественные деятели.
Спортсменам торжественно вручили Флаг Республики Казахстан. Почётное право нести знамя в Харбине предоставлено мастеру спорта РК по хоккею с шайбой Адилю Бекетаеву и мастеру спорта международного класса по шорт-треку Ольге Тихоновой.
В состав сборной Казахстана вошли 137 спортсменов. Они выступят в десяти дисциплинах, относящихся к шести видам спорта: конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, биатлон, керлинг, лыжные виды спорта (лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, ски-альпинизм) и хоккей с шайбой. Национальная команда поборется за 51 комплект медалей.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов пожелал спортсменам удачи, отметив, что зимние Азиатские игры имеют особое значение для Казахстана.
"Считанные дни остаются до старта IX Зимних Азиатских игр. Национальная сборная Казахстана готова к соревнованиям, для этого созданы все необходимые условия. В рамках подготовки команда провела 137 учебно-тренировочных сборов, а также принимала участие в 86 международных турнирах, завоевав 33 медали. В Казахстане сложились сильные традиции зимних видов спорта, и наши выдающиеся спортсмены, известные не только в стране, но и во всем мире, стабильно занимают призовые места на международных соревнованиях. Желаю удачи спортсменам, представляющим Казахстан на предстоящих Играх. Зимние Азиатские игры – это не только показатель спортивного потенциала нашей страны, но и важный этап в карьере каждого атлета, стремящегося к новым вершинам. Каждая победа сборной – это большая гордость для страны!", – подчеркнул Ербол Мырзабосынов.
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