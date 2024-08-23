Казахстанские журналисты и эксперты посетят Белорусскую АЭС

Опыт Беларуси в создании инфраструктуры для атомной энергетики, подходы по обеспечению безопасности БелАЭС, наработки в области подготовки кадров все это продемонстрируют в ходе пресс-тура для представителей СМИ и экспертного сообщества Казахстана на Белорусскую атомную электростанцию в городе Островец, передает BaigeNews.kz.

Журналистов из Казахстана поприветствовал заместитель министра энергетики Республики Беларусь.

"Я уверен, что вы можете объективно и достоверно донести до заинтересованной общественности в том числе в Казахстане, о том какие меры и что реализовано на территории Республики Беларусь и Белорусской АЭС", - отметил Денис Мороз.

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Участники пресс-тура побывали на территории информационного и учебно-тренировочного центров БелАЭС, где ознакомились с механизмом работы станции.

В центре журналистам рассказали об активных и пассивных системах безопасности атомной электростанции.

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Белорусская АЭС в г. Островец с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности. Главная их особенность - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Так, здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой, благодаря чему он не пострадает даже при землетрясении, урагане, наводнении, взрыве и падении самолета.