Казахстанские юноши обыграли женскую сборную России по хоккею

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Со счётом 6:1 в пользу Казахстана на столичной "Барыс Арене" завершился хоккейный матч "Eurasia Jastar Cup-2023" против женской сборной России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Юношеская команда Казахстана в первом периоде забросила три шайбы, отличились Абзал Алибек, Артур Гросс и Владимир Корчагин.

Во втором отрезке игры Егор Левковец и Александр Мигунов сделали счёт 5:0, но вскоре первую шайбу женской сборной забросила Валерия Павлова.

В третьем периоде казахстанцы поставили точку в матче, отличился Владимир Корчагин и записал на свой счет дубль.

Лучшими игроками были признаны капитан сборной Казахстана Абзал Алибек и голкипер женской команды России Дарья Гредзен.