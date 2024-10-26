Казахстанские юниоры блестяще выступили на теннисном турнире в Корее
Сегодня, 22:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
110Фото: пресс-служба ФТК
В корейском городе Ванджу завершился юниорский турнир серии ITF J300, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Первая сеянная пара турнира у юношей Амир Омарханов и Хойонг Рох (Корея) в финале разгромили Йенсу Джейонг/Джангжун Кима из Кореи со счетом 6:2, 6:2
У девушек Малика Амиргалиева вместе с Ю Чен Ли в матче за чемпионство в драматичной игре уступили корейской паре Йесунг Чо/Су Джонг - 6:1, 5:7, 8:10
В одиночном разряде у юношей первая ракетка Азии среди игроков до 16 лет Зангар Нурланулы дошёл до полуфинала, где уступил первой ракетке соревнования, 12-й ракетке мира рейтинга ITF Juniors Хойонгу Роху из Кореи со счетом 4:6, 1:6.
Самое читаемое
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в Атырауской области
- Несколько дней ищут убитую жительницу Атырау: девушка вела дневник
- Горящую СТО потушили в Астане: пострадали 10 авто
- Где в Казахстане родилось большего всего младенцев в День Республики
- Дождь, ветер и туман: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны