Казахстанские юниоры блестяще выступили на теннисном турнире в Корее

В корейском городе Ванджу завершился юниорский турнир серии ITF J300, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первая сеянная пара турнира у юношей Амир Омарханов и Хойонг Рох (Корея) в финале разгромили Йенсу Джейонг/Джангжун Кима из Кореи со счетом 6:2, 6:2

У девушек Малика Амиргалиева вместе с Ю Чен Ли в матче за чемпионство в драматичной игре уступили корейской паре Йесунг Чо/Су Джонг - 6:1, 5:7, 8:10

В одиночном разряде у юношей первая ракетка Азии среди игроков до 16 лет Зангар Нурланулы дошёл до полуфинала, где уступил первой ракетке соревнования, 12-й ракетке мира рейтинга ITF Juniors Хойонгу Роху из Кореи со счетом 4:6, 1:6.