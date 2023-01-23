Казахстанские вузы продолжат обучать женщин из Афганистана — МИД

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Казахстан в ближайшее время возобновит программу обучения афганских женщин, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в Астане.

"До известных событий мы в рамках программы обучали афганских женщин. После этих событий мы приостановили её и сейчас решили продолжить программу. Была достигнута договоренность с афганскими властями и Европейским союзом, который финансирует эту программу. В ближайшее время она возобновится", — сказал Айбек Смадияров.

19-20 января 2023 года в Брюсселе прошло третье заседание спецпредставителей государств Центральной Азии и Европейского Союза по Афганистану. Казахстанскую делегацию возглавил посол по особым поручениям Талгат Калиев.