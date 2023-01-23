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twitter.com Сегодня, 13:16
322
Сегодня, 13:16
322
Фото: twitter.com

Казахстанские вузы продолжат обучать женщин из Афганистана — МИД

Казахстан в ближайшее время возобновит программу обучения афганских женщин, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в Астане.

"До известных событий мы в рамках программы обучали афганских женщин. После этих событий мы приостановили её и сейчас решили продолжить программу. Была достигнута договоренность с афганскими властями и Европейским союзом, который финансирует эту программу. В ближайшее время она возобновится", — сказал Айбек Смадияров.

19-20 января 2023 года в Брюсселе прошло третье заседание спецпредставителей государств Центральной Азии и Европейского Союза по Афганистану. Казахстанскую делегацию возглавил посол по особым поручениям Талгат Калиев. 

"В своём выступлении он подчеркнул твердую приверженность Казахстана своим обязательствам по оказанию содействия афганскому народу. В данном контексте отмечена практика взаимодействия казахстанских аграрных предприятий со всемирной продовольственной программой ООН. Так, в первой половине 2022 года в Афганистан было доставлено 456 тысяч тонн казахстанской муки. Подтверждено, что отечественные вузы продолжат активное участие в образовательной программе для афганских студентов в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, финансируемой ЕС и реализуемой программой развития ООН", — сказал Айбек Смадияров.

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#международное сотрудничество #образование #Афганистан
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 13:16
322
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