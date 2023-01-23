open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские вузы продолжат обучать студентов из Афганистана — МИД
cabnews.kz Сегодня, 13:16
46
Сегодня, 13:16
46
Фото: cabnews.kz

Казахстанские вузы продолжат обучать студентов из Афганистана — МИД

Казахстан твёрдо готов выполнять свои обязательство по содействию афганскому народу, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в Астане.

19-20 января 2023 года в Брюсселе прошло третье заседание спецпредставителей государств Центральной Азии и Европейского Союза по Афганистану. Казахстанскую делегацию возглавил посол по особым поручениям Талгат Калиев. 

"В своём выступлении он подчеркнул твердую приверженность Казахстана своим обязательствам по оказанию содействия афганскому народу. В данном контексте отмечена практика взаимодействия казахстанских аграрных предприятий со всемирной продовольственной программой ООН. Так, в первой половине 2022 года в Афганистан было доставлено 456 тысяч тонн казахстанской муки. Подтверждено, что отечественные вузы продолжат активное участие в образовательной программе для афганских студентов в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, финансируемой ЕС и реализуемой программой развития ООН", — сказал Айбек Смадияров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#международное сотрудничество #образование #Афганистан
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 13:16
46
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх