Казахстанские вузы продолжат обучать студентов из Афганистана — МИД

Фото: cabnews.kz

Казахстан твёрдо готов выполнять свои обязательство по содействию афганскому народу, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в Астане.

19-20 января 2023 года в Брюсселе прошло третье заседание спецпредставителей государств Центральной Азии и Европейского Союза по Афганистану. Казахстанскую делегацию возглавил посол по особым поручениям Талгат Калиев.