Казахстанские вузы готовы предоставить общежития пострадавшим от паводков на долгий срок

Миннауки рассматривает возможность дальнейшего проживания пострадавших от паводков жителей в общежитиях до восстановления повреждённых домов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов, в случаях стихийного бедствия вузы могут отправить студентов на дистанционное обучение.

"Сейчас рассматривается вопрос перевода студентов на дистанционное обучение для дальнейшего проживания пострадавших жителей в общежитиях до восстановления повреждённых домов и завершения новых строительных работ. Сегодня только студенты одного вуза переведены на онлайн обучение, остальные продолжают учебный процесс в штатном режиме. После всесторонней проработки будет принято соответствующее решение по переводу студентов остальных вузов на дистанционное обучение", - отметил вице-министр.

30 вузов из девяти регионов оказывают поддержку и помощь эвакуированным гражданам. В общежитиях 16 вузов подготовлено 3 820 мест, размещены 548 человек, 228 из них - дети. В резерве имеется ещё 3 272 места.

В общежитиях поселились жители Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей, где произошли сильные паводки.

Также ведётся мониторинг состояния лагерей и зон отдыха на базе вузов с целью в случае необходимости организовать отдых и реабилитацию школьников. Вчера в лагерь "Тау Туран" университета "Туран" разместили 100 детей из Актюбинской области.