В Алматы для врачей провели обучающие тренинги, в результате которых были успешно проведены пять уникальных операций пятерым женщинам, беременным двойнями, с диагностированными патологиями у плодов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

Хирурги провели уникальные внутриутробные операции для спасения жизни будущих малышей на 20, 21, 27 неделе беременности их мам.

В операциях принял участие заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России, доктор медицинских наук, член Общества медицины матери и плода (SMFM, США) Кирилл Витальевич Костюков.

"Важно отметить, что Центр перинатологии и детской кардиохирургии является первым пилотным проектом Министерства здравоохранения Республики Казахстан по внедрению и развитию фетальной хирургии в стране", — отметили в Минздраве.

Фетальная медицина (хирургия плода) – это высокоспециализированная область медицины, пациентом которой является плод в утробе матери.

Мастер-класс по фетальной хирургии состоялся в декабре 2024 года при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Акимата Алматы и благотворительного фонда "Аяла" на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

Напомним, ранее впервые уникальное хирургическое вмешательство провели столичные врачи, которые успешно проперировали женщину, беременную двойней, на шестом месяце.