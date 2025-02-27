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Казахстанские вольники завоевали три медали на турнире в Албании

Рейтинговый турнир по борьбе проходит в Албании.

Сегодня, 12:04
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
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Фото: olympic.kz

В Тиране (Албания) стартовал международный рейтинговый турнир по борьбе. В первый день казахстанские вольники завоевали три награды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На вторую ступень пьедестала поднялся Болат Сакаев (до 86 килограммов). В финале он уступил американцу Чендлеру Марстеллеру.

Третьими стати Мухаммед Балгабай (до 61 килограмма) и Рустам Мырзагалиев (до 86 килограммов). 

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