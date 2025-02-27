Казахстанские вольники завоевали три медали на турнире в Албании
Рейтинговый турнир по борьбе проходит в Албании.
Сегодня, 12:04
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Сегодня, 12:04Сегодня, 12:04
139Фото: olympic.kz
В Тиране (Албания) стартовал международный рейтинговый турнир по борьбе. В первый день казахстанские вольники завоевали три награды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На вторую ступень пьедестала поднялся Болат Сакаев (до 86 килограммов). В финале он уступил американцу Чендлеру Марстеллеру.
Третьими стати Мухаммед Балгабай (до 61 килограмма) и Рустам Мырзагалиев (до 86 килограммов).