В Тиране (Албания) стартовал международный рейтинговый турнир по борьбе. В первый день казахстанские вольники завоевали три награды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На вторую ступень пьедестала поднялся Болат Сакаев (до 86 килограммов). В финале он уступил американцу Чендлеру Марстеллеру.

Третьими стати Мухаммед Балгабай (до 61 килограмма) и Рустам Мырзагалиев (до 86 килограммов).