Казахстанские военные спасли десятки застрявших на трассе в непогоду людей
С заснеженной трассы в области Абай были эвакуированы 32 человека.
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
189Фото: иллюстративное фото МЧС
В области Абай, на 695-м километре автодороги Урджар – Семей, неподалеку от села Шубарбайтал, сильный буран остановил колонну автомобилей. Из-за непогоды десятки людей оказались в снежной ловушке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
На помощь замерзающим водителям и пассажирам пришли военнослужащие части 97616 Вооруженных сил РК – сержант Бауыржан Акасов и сержант третьего класса Айдын Мадимов. Они эвакуировали 32 человека, среди которых было 15 детей, в пункт временного размещения в городе Аягоз.
Спасенные пассажиры поблагодарили военных за оперативность, отметив, что без их помощи ситуация могла бы обернуться куда более серьёзными последствиями.
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