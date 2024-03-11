Казахстанские военнослужащие стали лучшими на соревнованиях в США

Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана отличились в состязаниях "Лучший воин-2024", прошедших с 3 по 8 марта в городах Феникс и Флоренс штата Аризона Соединенных Штатов Америки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

В ходе состязаний с военнослужащими специальных подразделений Национальной гвардии, Вооруженных сил и других силовых структур США казахстанские десантники показали лучшие результаты на всех этапах, связанных с боевой подготовкой.

"Военнослужащие Мухиядин Смагул и Орынбек Сандыбеков выполнили нормативы по физической подготовке, разборке, сборке и приведению в боевое состояние огнестрельного оружия американского образца, стрельбе из пистолета, автомата и пулемета. В программе состязаний были также настройка радиостанции и выход на связь, ориентирование на местности в ночное и дневное время суток, оказание первой медицинской помощи и вынос раненого из-под огня", - говорится в сообщении.

На 20-километровом марш-броске по пересеченной местности в полной выкладке, с оружием в руках и 16-килограммовым вещмешком сержант 35-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады Мухиядин Смагул одержал убедительную победу, преодолев дистанцию за один час 59 минут.

"Организаторы соревнований заявили, что такого еще не было в истории конкурса. Достижение нашего десантника сравнили феноменом легендарного кенийского бегуна олимпийского чемпиона Элиуда Кипчоге", – уточнил главный сержант Вооруженных сил Казахстана мастер-сержант Темирбек Халыков.

Успех сопутствовал и сержанту 2 класса Орынбеку Сандыбекову, который показал отличные результаты в дисциплинах боевой подготовки и второй результат в марш-броске.