  • 29 Сентября, 19:26
  • BAIGENEWS

Казахстанские велосипедисты завоевали медаль на Азиаде в Ханчжоу

Сегодня, 18:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минтуризма и спорта РК Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
188
Фото: Минтуризма и спорта РК

Мужская сборная Казахстана по велотреку заняла третье место в финале программы мэдисон на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz.

В составе команды за награду боролись Артём Захаров и Рамис Динмухамедов.

Золотую медаль завоевала сборная Японии (54 очка), серебряную – южнокорейские спортсмены (54 очка). Сборная Казахстана замкнула тройку с 37 очками.

Самое читаемое

Наверх