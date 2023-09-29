Казахстанские велосипедисты завоевали медаль на Азиаде в Ханчжоу
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
188Фото: Минтуризма и спорта РК
Мужская сборная Казахстана по велотреку заняла третье место в финале программы мэдисон на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz.
В составе команды за награду боролись Артём Захаров и Рамис Динмухамедов.
Золотую медаль завоевала сборная Японии (54 очка), серебряную – южнокорейские спортсмены (54 очка). Сборная Казахстана замкнула тройку с 37 очками.
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