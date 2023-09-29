Казахстанские велосипедисты завоевали медаль на Азиаде в Ханчжоу

Фото: Минтуризма и спорта РК

Сегодня, 18:30

Сегодня, 18:30

Мужская сборная Казахстана по велотреку заняла третье место в финале программы мэдисон на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz.

В составе команды за награду боролись Артём Захаров и Рамис Динмухамедов.

Золотую медаль завоевала сборная Японии (54 очка), серебряную – южнокорейские спортсмены (54 очка). Сборная Казахстана замкнула тройку с 37 очками.