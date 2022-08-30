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olympic.kz Сегодня, 18:31
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Фото: olympic.kz

Казахстанские велогонщики покорили трек в Чехии

Команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась медалью на турнире GP Prostějov в Чехии, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Артём Захаров и Рамис Динмухаметов завоевали серебряную награду в гонке "мэдисон" (один из видов командных велотрековых гонок на выносливость).

Ранее 30-летний Захаров финишировал третьим в омниуме и вместе с Алишером Жумакан взял "бронзу" в скретче. 

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#велоспорт #спорт
Сегодня, 18:31
71
Дамир Абуов Журналист

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