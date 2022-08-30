Казахстанские велогонщики покорили трек в Чехии

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась медалью на турнире GP Prostějov в Чехии, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Артём Захаров и Рамис Динмухаметов завоевали серебряную награду в гонке "мэдисон" (один из видов командных велотрековых гонок на выносливость).

Ранее 30-летний Захаров финишировал третьим в омниуме и вместе с Алишером Жумакан взял "бронзу" в скретче.