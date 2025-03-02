Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

Мужская сборная Казахстана завоевала бронзовые медали чемпионата Азии по водному поло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В матче за третье место в китайском Чаоцине казахстанские ватерполисты победили Иран по пенальти. Встреча завершилась со счётом 16:14 (12:12).

Ранее женская сборная Казахстана по водному поло также принесла стране бронзу, обыграв команду Узбекистана.