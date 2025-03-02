Казахстанские ватерполисты завоевали бронзу чемпионата Азии в Китае
Мужская сборная обыграла Иран по пенальти.
Сегодня, 19:35
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Сегодня, 19:35Сегодня, 19:35
133Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Мужская сборная Казахстана завоевала бронзовые медали чемпионата Азии по водному поло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.
В матче за третье место в китайском Чаоцине казахстанские ватерполисты победили Иран по пенальти. Встреча завершилась со счётом 16:14 (12:12).
Ранее женская сборная Казахстана по водному поло также принесла стране бронзу, обыграв команду Узбекистана.
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