В Чжаоцине (Китай) завершился чемпионат Азии по водному поло. Казахстанские ватерполисты завоевали на нем две награды, передаёт BaigeNews.kz.

Мужская и женская команды Казахстана стали на континентальном первенстве третьими.

Ватерполисты в матче за бронзовую медаль оказались сильнее сборной Ирана. Женский турнир проходил по круговой системе. Наши спортсменки провели пять встреч, выиграв у Сингапура, Гонконга и Узбекистана. В играх против Японии и Китая казахстанки уступили.