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Казахстанские ватерполисты стали бронзовыми призерами чемпионата Азии

Сегодня, 12:56
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Казахстанские ватерполисты стали бронзовыми призерами чемпионата Азии Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56
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В Чжаоцине (Китай) завершился чемпионат Азии по водному поло. Казахстанские ватерполисты завоевали на нем две награды, передаёт BaigeNews.kz.

Мужская и женская команды Казахстана стали на континентальном первенстве третьими. 

Ватерполисты в матче за бронзовую медаль оказались сильнее сборной Ирана. Женский турнир проходил по круговой системе. Наши спортсменки провели пять встреч, выиграв у Сингапура, Гонконга и Узбекистана. В играх против Японии и Китая казахстанки уступили.

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