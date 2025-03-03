Казахстанские ватерполисты стали бронзовыми призерами чемпионата Азии
Сегодня, 12:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:56Сегодня, 12:56
33
В Чжаоцине (Китай) завершился чемпионат Азии по водному поло. Казахстанские ватерполисты завоевали на нем две награды, передаёт BaigeNews.kz.
Мужская и женская команды Казахстана стали на континентальном первенстве третьими.
Ватерполисты в матче за бронзовую медаль оказались сильнее сборной Ирана. Женский турнир проходил по круговой системе. Наши спортсменки провели пять встреч, выиграв у Сингапура, Гонконга и Узбекистана. В играх против Японии и Китая казахстанки уступили.
Самое читаемое
- Франция, Великобритания и Украина подготовят план перемирия для Трампа
- Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
- Даурен Абаев рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
- 13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме
- Казахстан взял ещё одну медаль по синхронному плаванию в Париже