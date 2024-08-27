Казахстанские университеты готовят специалистов для АЭС: мнение эксперта на KazAtomExpo

Если в Казахстане построят АЭС, то страна должна быть независима в кадровом вопросе. Об этом заявила декан физико-технического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби Нурзада Бейсен на международной выставке ядерной энергетики "КазАтомЭкспо", передапёт BaigeNews.kz.

Эксперт рассказала, что на факультете уже более 90 лет готовят физиков-техников. Также она сообщила, что с этого года открыта новая образовательная программа по ядерной инженерии.

"Если мы строим атомную электростанцию (АЭС), мы не должны полагаться на других в вопросе кадров. Нам необходимо готовить собственных специалистов и молодых ученых, разрабатывать новые учебные программы. К тому же у нас есть все возможности. В этом контексте очень важно, чтобы наши студенты и выпускники проходили стажировки в крупных ядерных центрах для работы на будущей атомной электростанции", — отметила Нурзада Бейсен.

Кроме того, декан рассказала о том, какие условия созданы для повышения квалификации студентов.