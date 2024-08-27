Казахстанские университеты готовят специалистов для АЭС: мнение эксперта на KazAtomExpo
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Если в Казахстане построят АЭС, то страна должна быть независима в кадровом вопросе. Об этом заявила декан физико-технического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби Нурзада Бейсен на международной выставке ядерной энергетики "КазАтомЭкспо", передапёт BaigeNews.kz.
Эксперт рассказала, что на факультете уже более 90 лет готовят физиков-техников. Также она сообщила, что с этого года открыта новая образовательная программа по ядерной инженерии.
"Если мы строим атомную электростанцию (АЭС), мы не должны полагаться на других в вопросе кадров. Нам необходимо готовить собственных специалистов и молодых ученых, разрабатывать новые учебные программы. К тому же у нас есть все возможности. В этом контексте очень важно, чтобы наши студенты и выпускники проходили стажировки в крупных ядерных центрах для работы на будущей атомной электростанции", — отметила Нурзада Бейсен.
Кроме того, декан рассказала о том, какие условия созданы для повышения квалификации студентов.
"У нас есть программы двойного диплома. Наши студенты обучаются в университетах России, Японии, Кореи, Китая. Ежегодно по этим программам проходят обучение 10-15 студентов. Также наши студенты проходят стажировку в ЦЕРНе — крупнейшей ядерной лаборатории Европы, расположенной в Швейцарии. В последние годы уделяется большое внимание молодым ученым. Это важный шаг для повышения академического уровня страны", — подытожила декан физико-технического факультета.
Самое читаемое
- Полчища крыс облюбовали территорию вокруг ЖК в элитном районе Астаны
- Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали о погоде в Казахстане
- Мужчина выиграл в лотерею благодаря своей овчарке
- Мужчину осудили за изнасилование 11-летней девочки в Павлодаре
- Более ста казахстанцев отчислили из филиала зарубежного вуза накануне учебного года