Угледобывающие предприятия просят угольную отрасль оставить в ведении Министерства промышленности и строительства и не передавать ее в компетенцию Министерства энергетики, передаёт BaigeNews.kz.

Такую позицию озвучил советник исполнительного директора ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" Тулеген Муханов на расширенном заседании коллегии Министерства промышленности и строительства РК.

На заседании были подведены итоги работы в сфере промышленности, строительства и ЖКХ, геологии и недропользования за 2024 год и обозначены задачи на текущий год.

Вместе с тем, Тулеген Муханов напомнил, что ранее угольная отрасль была в составе Минэнерго, но в 2018 году переведена в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК (ныне МПС РК), как уполномоченный орган в сфере твердых полезных ископаемых. Что касается Минэнерго, то сейчас в его функции входят различные направления работы, и есть опасение, что угольная отрасль останется без должного внимания.

Поэтому представители угледобывающих компаний единодушно выразили несогласие с решением о передаче угольной отрасли в ведение Минэнерго.

"Наша просьба от имени общественного объединения и угольных компаний – оставить в компетенции Минпрома угольную отрасль", - подчеркнул на заседании коллегии Тулеген Муханов.

Напомним, что угольная промышленность является одной из важнейших ресурсных отраслей Казахстана, обеспечивая более 70% выработки электроэнергии, полную загрузку коксохимического производства, удовлетворяя потребности коммунально-бытового сектора и населения страны.

В отрасли занято порядка 32 тысяч человек, она играет ключевую роль в экономике страны.